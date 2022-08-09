Kastamonu'daki silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Sıtkı Erkek Caddesi'nde Ş.A. ile Celal Kabakaya arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ş.A. ve Kabakaya birbirlerini silahla yaraladı.

Yaralılar, kendi araçlarıyla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne gitti.

Tedavi altına alınan yaralılardan Kabakaya, sevk edildiği Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ş.A'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



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