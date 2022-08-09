YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'daki silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Kastamonu'daki silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

09.08.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'daki silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Sıtkı Erkek Caddesi'nde Ş.A. ile Celal Kabakaya arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ş.A. ve Kabakaya birbirlerini silahla yaraladı.

Yaralılar, kendi araçlarıyla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne gitti.

Tedavi altına alınan yaralılardan Kabakaya, sevk edildiği Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ş.A'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üst Minikler Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı sona erdiÜst Minikler Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı sona erdi
Denizli'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıDenizli'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Mardin'e gelin gelen Ukraynalı kadın Müslüman olduMardin'e gelin gelen Ukraynalı kadın Müslüman oldu
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu ölü silahlı kavga yaralı

Kastamonu Namaz Vakitleri 9 Ağustos Salı

İmsak
03:59
Sabah
05:41
Öğle
12:55
İkindi
16:48
Akşam
20:01
Yatsı
21:35

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Salı

Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
İğdir Eczanesi
Arac
Yeni Eczane
Arac
Tuna Eczanesi
Azdavay
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Çatalzeytin Eczanesi
Catalzeytin
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yaşlı kadın çöp gibi bir köşeye atıldı! Görenler inanamadı

Yaşlı kadın çöp gibi bir köşeye atıldı! Görenler inanamadı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Cinsel ilişki oyunu ‘acı’ bitti! Hastanelik oldu

Cinsel ilişki oyunu ‘acı’ bitti! Hastanelik oldu

80 yıllık gizli evraklardan prezervatif kutularına!

80 yıllık gizli evraklardan prezervatif kutularına!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.