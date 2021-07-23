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Kastamonu'daki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

23.07.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'daki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

Kastamonu'da meydana gelen 2 trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sercan Salcıoğlu'nun kullandığı otomobil, Devrekani ilçesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile beraberindeki Büşra ve Yusuf Meriç Salcıoğlu yaralandı. Yaralılar, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

İhsangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen otomobilde bulunan 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.

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trafik kazası Kastamonu

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