Kastamonu'daki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

Kastamonu'da meydana gelen 2 trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sercan Salcıoğlu'nun kullandığı otomobil, Devrekani ilçesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile beraberindeki Büşra ve Yusuf Meriç Salcıoğlu yaralandı. Yaralılar, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

İhsangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen otomobilde bulunan 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.



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