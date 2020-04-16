YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'daki vakıf ve sendikalar siperlik üretim mesaisinde

Kastamonu'daki vakıf ve sendikalar siperlik üretim mesaisinde

KASTAMONU HABERLERİ  | 16.04.2020 13:37 | Son Güncelleme

Kastamonu'daki vakıf ve sendikalar siperlik üretim mesaisinde

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) ile Türk Eğitim-Sen'in Kastamonu şubeleri tarafından 1071 siperlik üretildi.

TÜRKAV Kastamonu Şube Başkanı Hamdi Özden, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünyanın zor günlerden geçtiğine işaret etti.

Bu sürece katkı vermek istediklerini belirten Özden, "Bu dönemde en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden maske üretimine katkıda bulunmaya karar verdik. Bunun için üyelerimiz ile Türk Eğitim-Sen Kastamonu Şube Başkanı Nedim Afacan ve yönetim kurulu üyeleriyle haftanın belirli günlerinde bir araya gelerek koruyucu yüz siperliği üretiyoruz." dedi.

Ürettikleri 1071 siperlikten 500'ünü Türk Yerel Hizmet-Sen Şube Başkanı Hikmet Çıvgın'a, 500'ünü de sağlık çalışanlarına dağıtması için Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Cengiz Büyükkapucu'ya teslim ettiklerini anlatan Özden, "Çalışmalarımızı birlikte yürüttüğümüz Türk Eğitim-Sen Kastamonu Şube Başkanı ve yönetimine teşekkür ediyorum. Bu çalışmalar için gerekli ortamı sağlayan ve malzemeleri temin eden Ahmet Bekaroğlu ve Halit Özden'e de ayrıca teşekkür ederim. Türk milletinin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla bu zor süreci en az hasarla atlatmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Sözleşme yenilerken dikkat Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Sözleşme yenilerken dikkat
Korkunç rakam! Ölenlerin sayısı...Korkunç rakam! Ölenlerin sayısı...
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu koronavirüs siperlik maske Türk Eğitim-Sen

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Edirne'de üretilen 295 bin 200 maske vatandaşlara dağıtıldı

Edirne'de üretilen 295 bin 200 maske vatandaşlara dağıtıldı

Minibüsler korona denetiminden geçti

Minibüsler korona denetiminden geçti

Polisin kitap jestine öğrenciden şiirli teşekkür

Polisin kitap jestine öğrenciden şiirli teşekkür

Samsun’da konut satışı yüzde 8,9 düştü

Samsun’da konut satışı yüzde 8,9 düştü

Samsun’da maske ve sosyal mesafe uygulaması

Samsun’da maske ve sosyal mesafe uygulaması

Kastamonu Namaz Vakitleri 16 Nisan Perşembe

İmsak
04:24
Sabah
05:57
Öğle
12:50
İkindi
16:33
Akşam
19:33
Yatsı
20:59

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler16 Nisan Perşembe

Bilge Eczanesi
Merkez
Emin Eczanesi
Merkez
Araç Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
Tuna Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tosya’nın tatil günü resmen değişti

Tosya’nın tatil günü resmen değişti

Taşköprü Belediyesi, kurumlara 6 bin adet maske hediye etti

Taşköprü Belediyesi, kurumlara 6 bin adet maske hediye etti

Tosya’da 3 köy daha karantinaya alındı

Tosya’da 3 köy daha karantinaya alındı

Tosya Belediyesi, Seydiler’e cenaze aracı hibe etti

Tosya Belediyesi, Seydiler’e cenaze aracı hibe etti

Hidrosefali hastası Eren kurtarılamadı

Hidrosefali hastası Eren kurtarılamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.