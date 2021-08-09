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Kastamonu'dan yangın bölgesine ihtiyaç malzemeleri gönderildi

09.08.2021 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'dan yangın bölgesine ihtiyaç malzemeleri gönderildi

Kastamonu'dan yangın bölgesine ihtiyaç malzemeleri gönderildi

KASTAMOUN (AA) - Kastamonu Belediyesi tarafından orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere toplanan ihtiyaç malzemeleri Antalya'ya gönderildi.

Sosyal Yardım Market Vakfı aracılığıyla toplanan malzemeler, Kastamonu Belediyesi ekipleri tarafından paketlenip kamyonlara yüklendi.

En çok ihtiyaç duyulan konserve, paketli gıda, su ve içecek, battaniye, hayvan yemi, el feneri, bebek maması gibi ürünlerin yer aldığı yardım malzemeleri, Manavgat Çeltikçi köyündeki kriz merkezine ulaştırılmak üzere yola çıkartıldı.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangınların tüm vatandaşları olduğu gibi kendisini de derinden etkilediğini belirtti.

Ormanların "yeşil vatan" olduğunu ifade eden Vidinloğlu, "Türk milleti olarak birlikte buraları yeniden yeşerteceğiz. Yangılardan etkilenen köylerimiz oldu. Kastamonu Belediyesi olarak yangın bölgesinde mağdur olan vatandaşlarımız için geçtiğimiz hafta bir kampanya başlattık. Hemşehrilerimiz kampanyaya ilk gün itibariyle yoğun ilgi gösterdi. Sosyal Market Vakfı aracılığıyla gelen yardımları topladık ve ekiplerimiz gerekli paketleme işlemini gerçekleştirdi. 'Birlikte güçlüyüz' demiştik kampanyayı başlatırken, gördüm ki düşündüğümüzden de güçlüyüz. Yaraları hep birlikte saracağız." diye konuştu.

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antalya yangın Kastamonu

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