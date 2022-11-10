Kastamonulu öğrenciler Portekiz’e gitti

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından desteklenen Erasmus Akreditasyonu çerçevesinde, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Daday’da görev yapan İngilizce öğretmeni ile 3 öğrenciyi Portekiz’in Lizbon şehrine gönderdi.

Portekiz’e giden öğretmen ve öğrenciler, Avrupa’da öğretim ve öğrenim boyutunun güçlendirilmesi amacıyla içerme, çeşitlilik, hoşgörü ve demokratik katılım değerlerinin teşvik edilmesi ile Avrupa mirası ve çeşitlilikteki zenginlik hakkında bilgi edindi.

