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Kastamonu'nun 8 ilçesinde eğitime kar engeli

13.03.2022 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun 8 ilçesinde eğitime kar engeli

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 8 ilçede eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, İnebolu, Küre ve Şenpazar'da 14 Mart Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildi.

Bozkurt, Çatalzeytin, Ağlı, Cide ve Doğanyurt ilçelerinde ise taşımalı eğitime yarın ara verildiği öğrenildi.

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05:29
Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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