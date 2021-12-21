Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde eğitime kar engeli

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde, kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Devrekani Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizde gerçekleşen yoğun kar yağışı sebebiyle öğrenci ve öğretmenlerimizin olumsuz bir durumla karşılaşmamaları amacıyla 22 Aralık Çarşamba günü ilçemizde eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Şenpazar, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçesinde de okullarda eğitime ara verilmesi kararlaştırılmıştı.

