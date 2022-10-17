Kastamonuspor, Galatasaray maçı için İstanbul'a gitti

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 19 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak TFF 2. Lig ekibi GMG Kastamonuspor, İstanbul'a gitti.

Kastamonuspor Teknik Direktörü Metin Akpunar, kentten ayrılmadan önce kulüp tesislerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kurada Galatasaray ile eşleşmelerine çok sevindiklerini söyledi.

"İlk turda Nevşehir'i eledikten sonra bütün takım, teknik heyet, oyuncular ve oyuncuların aileleri, Galatasaray'ı istedi." diyen Akpunar, "Sonuçta da Galatasaray'ı çektik. Bu kuradan dolayı son derece mutluyuz. Biliyorsunuz geçen sene meydana gelen sel felaketi nedeniyle Kastamonuspor liglere bir sene ara vermişti. Hem Kastamonu hem de Kastamonuspor'un tanıtımı açısından bu maç çok önemli. Türkiye'nin en büyük kanallarından birinde, en çok izlenen saatte bu maçın oynanması tekrar GMG Kastamonuspor'un tanıtımını sağlayacak ve Türk kamuoyunun dikkatini çekecektir. Bunun için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Bir oyun sistemlerinin olduğunu belirten Akpunar, şunları kaydetti:

"Bu maçta da oyun sistemimizi uygulamaya devam edeceğiz. Tabii ki rotasyona gideceğiz. Çok ciddi bir maç yoğunluğundan çıktık. Özellikle bu maçta, genç, potansiyeli olan, hedefi olan 5-6 oyuncuma görev vermeyi düşünüyorum. Bu maçla ilgili beklentim, takımdaki genç oyuncuların hedeflerini ve potansiyelini ön plana çıkarmak olacak. Daha önceki konuşmalarımızda belirttim, bazen ligde 25-30 maç oynarsınız kimsenin dikkatini çekemezsiniz. Futbol kamuoyunun gözü önünde bir maça çıkacağız. Bunu oyuncularımız için de bir fırsat olarak görüyorum. Bu maçta elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

Futbolculardan Ömer Faruk Yücel ise heyecanlı olduğunu vurgulayarak, "Sezona geç başladık. Ama sezon başından itibaren Metin hocamız gençlere şans vermeye çalışıyor. Biz de bu şansı değerlendirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Üzerindeki formanın hakkını vermeye çalıştığını ifade eden 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, şunları söyledi:

"Önümüzde Galatasaray maçı var. O statta ve taraftarın önünde maç oynamak, hayalini kurduğumuz bir şeydi. Çok büyük bir camiayla oynayacağız. İyi hazırlandık. Üç gün önce bir maç oynadık ama iyi dinlendik. Hocamız da gençlere şans vereceğini söyledi. Biz de iyi hazırlandık. Skordan daha çok oynayacağımız oyun, iyi mücadele ve göstereceğimiz özveriyle bütün taraftarlardan alkış toplamak istiyoruz. Galatasaray maçı yaklaştıkça cidden uyuyamıyor ve heyecanlanıyorum. Çünkü milyonlar izleyecek bu maçı. Bu şansın kıymetini bilmek gerekiyor. Umarım güzel ve keyifli bir maç olur."

Bir diğer orta saha oyuncusu 17 yaşındaki Mustafa Alptekin Çaylı da teknik direktörünün şans vermesi durumunda elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını belirterek, "Benim için çok heyecanlı bir maç olacak. Bu yaşımda Galatasaray gibi bir kulübe karşı maç yapmak çok büyük bir şey. Hocamız da şans verirse elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İki hafta önce Trabzon deplasmanında Galatasaray'ın rakip olarak kurada çıktığı zamandan itibaren kafamda sürekli o stadı ve taraftarı hayal ettim. Heyecan ve stres oluyor ama çok güzel bir duygu. Bu yaşımda bunu tecrübe edinecek olmam çok önemli bir şey. Ben de elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.



