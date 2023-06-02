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Kastamonu’ya getirdiği uyuşturucu maddeyi piyasa sürmek isteyen iki şahıs gözaltına alındı

02.06.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’dan Kastamonu’nun Araç ilçesine getirdiği uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmek isteyen şahıslar jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Ankara’dan Kastamonu’nun Araç ilçesine piyasaya sürmek amacıyla uyuşturucu getirildiği tespit edildi. Harekete geçen ekipler, H.G. ve B.A. isimli şahısların üzerinde ve aracında arama yaptı. Yapılan aramada ekipler çeşitli miktarda sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Jandarma ekiplerince H.G. ve B.A. isimli şahıslar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

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