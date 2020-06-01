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Kastamonu'ya il dışından gelenlerin karantinaya alınması kararı kaldırıldı

KASTAMONU HABERLERİ  | 01.06.2020 12:02 | Son Güncelleme

Kastamonu'ya il dışından gelenlerin karantinaya alınması kararı kaldırıldı

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında il dışından gelenlerin 14 gün karantinaya alınması yönündeki karar kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 9 Mayıs'ta alınan kararla, il dışından gelenlerin yurt ve evlerde 14 gün süreyle karantinada tutulduğu belirtildi.

Kontrol noktalarında, il dışından gelenlerin ateş ölçümü uygulamasının devam edeceği, kenti ziyaret edecek kişilerle mümkün olduğunca doğrudan temasta bulunulmaması gerektiği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlimizde daha önce alınan kararlar gereği yurt dışı ve il dışından gelen vatandaşlarımızın yurt ve evlerde karantinaya alınma kararları kaldırılmıştır. Gelenlerin, ilimizde maske takma zorunluluğuna tabi olmalarına, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde ilimizde seyahat ve gezilerini yapmalarına karar verilmiştir."

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