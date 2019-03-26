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Katalonya 2 - 1 Venezuela (Hazırlık maçı)

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 26.03.2019 08:22 | Son Güncelleme

İspanya'nın doğusundaki Girona kentindeki Montivili Belediye Stadı'nda oynanan dostluk maçında Katalonya, Venezuela'yı 2-1 yendi.

Katalonya 2 - 1 Venezuela (Hazırlık maçı)

İlk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmada Katalonya, 53. dakikada Bojan Krkic'in golüyle 1-0 öne geçti. Venezuela'nın beraberlik golü de 59. dakikada Roberto Rosales'den geldi. Maçın 89. dakikasında Javi Puado ile bir kez daha öne geçen Katalonya sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Katalonya'da, İspanya Milli Takımı'nın eski futbolcularından olan ve Barcelona'da forma giyen Gerard Pique ile Sergio Garcia (Espanyol), Marc Bartra (Real Betis), Aleix Vidal (Sevilla), Bojan Krkic (Stoke City) gibi tanınmış futbolcular ilk 11'de forma giydi.

Venezuela, Madrid'de 22 Mart'ta oynanan dostluk maçında Arjantin'i 3-1 yenmişti.

Bu arada Katalonya Futbol Federasyonu ve Katalonya özerk yönetim hükümeti yetkilileri, Katalonya Takımı'nın ilk defa FIFA'nın maç takviminin olduğu bir tarihte maç yaptığının altını çizerek, bunun "önemli olduğunu" savundu.

İspanya'da ayrılıkçı girişimleriyle gündemde olan Katalonya'nın organize ettiği Venezuela ile dostluk maçı öncesi saha içinde ışık ve dans gösterileri yapıldı. Montilivi Belediye Stadı'nı dolduran Katalanlar, bağımsızlık yanlısı pankartlar açıp, sloganlar attı. Karşılaşmayı Katalonya özerk yönetimi hükümetinden bazı bakanlar ve Venezuela'nın Barselona Konsolosu Ricardo Capella izlerken, Katalonya Başkanı Quim Torra stadyuma gelmedi.

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Anahtar Kelimeler:
katalonya venezuela

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