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Katar: Libya siyasi sürecini ve tüm barışçıl çözümleri destekliyoruz

22.06.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar: Libya siyasi sürecini ve tüm barışçıl çözümleri destekliyoruz

DOHA (AA) - Katar, Libya siyasi sürecini ve Libya'nın birliğini, istikrarını ve egemenliğini koruyan tüm barışçıl çözümleri desteklediğini bildirdi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, başkent Doha'da Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili işbirliği ilişkilerinin yanı sıra Libya'daki durumla ilgili son gelişmeler gözden geçirildi.

Al Sani, Katar'ın Libya siyasi sürecini, ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ve Libya'nın birliğini, istikrarını ve egemenliğini koruyan, halkın kalkınma ve refah özlemlerini gerçekleştiren tüm barışçıl çözümleri tam desteklediğini vurguladı.

Libya Dışişleri Bakanlığının Facebook hesabında yayınlanan açıklamada ise Menguş'un Katarlı mevkidaşı ile Libya'da parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini yapmanın yollarını ele aldığı belirtildi.

- Libya'da seçim çıkmazı

Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükumeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçti, 1 Mart'ta ise Başağa hükümeti güvenoyu aldı.

Libya Ulusal Birlik Hükumeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükumete teslim edeceğini söylemişti.

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