Kate Middleton kanser tedavisinin ardından ilk kez halkın karşısına çıktı!

İngiltere tahtının varisi olan Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate Middleton, geçtiğimiz kış aylarında hiç kamuoyu önüne çıkmayınca hakkında birçok spekülasyon yayılmış ve Prenses aylar sonra kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı. Açıklamanın ardından da uzun süre kraliyet görevlerinden çekilmişti.

TEDAVİDEN SONRA İLK KEZ HALKIN KARŞISINA ÇIKTI!

Kate ve William, kanser tedavisinin sona ermesinden bu yana ilk ortak buluşmada Southport’taki bıçaklama kurbanlarının aileleriyle buluştu.

William ve Kate'in ziyareti, prensesin yaz aylarında sona eren kanser tedavisinin ardından gerçekleştirdikleri ilk ortak resmi gezi. Kraliyet kaynakları, Kate’in "yerel topluluğa destek, empati ve şefkat göstermek" amacıyla Prens William'ın ziyaretine katılmaya karar verdiğini belirtti.

Bıçaklı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret eden çift, saldırı sonrası olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleriyle de bir araya geldi.

Kensington Sarayı’ndan yapılan açıklamada “Galler Prensi ve Prensesi’nin halka destek göstermek ve trajik saldırının atlatılmasında insanların nasıl bir arada durduğunu dinlemek için Southport'u ziyaret ettiği” belirtildi.