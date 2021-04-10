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Kate Upton'dan Khloe Kardashian paylaşımı! 'Vücudumuzu kucaklamaya başlayalım'

10.04.2021 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Khloe Kardashian'ın, fotoşopsuz fotoğrafı sosyal medyaya sızınca olay olmuştu. Kate Upton Khloe Kardashian paylaşımıyla dikkat çekti.

Kate Upton'dan Khloe Kardashian paylaşımı! 'Vücudumuzu kucaklamaya başlayalım'

Geçtiğimiz haftalarda markasının çekimleri için kamerası karşısına geçen ve leopar desenli bir bikiniyle pozlar veren Khloe Kardashian’ın filtresiz görüntüleri internete düştü. Kardashian, ne yaptıysa fotoğrafın internette yayılmasını önleyemedi.

Kardashian, sosyal medyadaki tepkilere daha fazla dayanamayarak Instagram'da canlı yayın başlattı ve soyunarak vücudunu sergiledi. Bu hareketten sonra Kardashian'a tepkiler geldiği kadar beden olumlama aktivistleri tarafından destek de geldi.

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Model Kate Upton da bu konuda bir paylaşım yaptı. Upton paylaşımında 'Vücudumuzu kucaklamaya başlayalım ve gerçekçi olmayan standartlar yaratmak için onları değiştirmeyi bırakalım' yazarak beğeni topladı.

'BİRİLERİ İSTİYOR DİYE KALIBA GİRMEYİN'

Upton daha önceki açıklamasında güzellik sektörünün zaman içinde değiştiğini, artık güzelliğin 'bedene' takıntılı olmamasından dolayı memnun olduğunu söylemişti. Upton, dayatılan güzellik algısı hakkında ise şöyle konuşmuştu: 'Bir çok yönden, endüstri beni gerçekten geliştirdi ve yıktı. Sonra kendimi yeniden inşa ettim. Kariyerime ilk başladığım zamanlarda sadece vücut ölçülerinizle ilgileniyorlardı. Bir pantolona sığamadığınız zaman utanmalıydınız. Bu düşüncelerden uzaklaşmak istedim kendime olan güvenimi kaybettim. Ancak kimsenin kafasıda hayal ettiği gibi olmamaya karar verdim. Tüm kadınlar da böyle düşünmeli. Birileri istiyor diye bir kalıba girmeyin."


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Khloe Kardashian
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