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Kate Winslet: Gerçek kadın bedenine aç kaldık

01.06.2021 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ödüllü oyuncu Kate Winslet, HBO yapımı Mare of Easttown dizisiyle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. 45 yaşındaki aktris, ekranlarda gerçekçi kadın bedeniyle ilgili, “Bence buna biraz aç kaldık” dedi.

Kate Winslet: Gerçek kadın bedenine aç kaldık

Büründüğü rolleri hakkını vererek izleyici karşısına çıkan Kate Winslet, son olarak HBO yapımı Mare of Easttown dizisiyle ekranlarda boy gösterdi. Titanic ile adını duyuran sonrasında ise birbirinden başarılı yapımlarda rol alarak her defasında izleyici şaşırtan Kate Winslet, dizi setinde yönetmenle yaşadığı ilginç bir olayı anlattı.

Dizinin bir bölümünde Kate Winslet’ın başrol arkadaşı Guy Pearce ile yakınlaştığı sahneyle ilgili yönetmen Craig Zobel'den ilginç bir teklif gelmiş. Yönetmen, Kate Winslet’a eğer isterse çıplaklık içeren sahnelerde kendisini daha fit gösteren filtreler kullanabileceğini belirtmiş. Kate Winslet ise bu teklifi anında geri çevirmiş.

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KATE WİNSLET: GERÇEK KADIN BEDENİNE AÇ KALDIK

Oscar ödüllü oyuncu, dizide orta yaşlı bir kadını gerçekçi bir şekilde canlandırmak için karakterinin "aynı şekilde hareket eden bir vücudu ve yüzü olan, tam işlevli, kusurlu bir kadın" olarak göstermek istediğini dile getirdi. New York Times ile yaptığı bir röportajda, film ve televizyonda filtrelenmemiş, gerçekçi kadın bedenlerinin azlığı hakkında “Bence buna biraz aç kaldık” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kate Winslet
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