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Kate Winslet’tan çıplaklık açıklaması: 'Kendimi iyi hissettim'

26.03.2021 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kate Winslet, Saoirse Ronan ile başrollerini paylaştığı Ammonite filmindeki lezbiyen seks sahnelerini çekerken 'kendini iyi hissettiğini' söyledi.

Kate Winslet’tan çıplaklık açıklaması: 'Kendimi iyi hissettim'

Bol ödüllü Hollywood yıldızı Kate Winslet, son filminde aynı cinsiyetten aşk sahneleri çekmekten hoşlandığını açıkladı. Aktris, eleştirmenlerin beğenisini kazanan Ammonite filminde başrol oyuncusu Saoirse Ronan ile lezbiyen ilişki yaşıyor.

Aktris övgü alan filmde gerçek hayattaki İngiliz öncü paleontolog Mary Anning canlandırıyor. Filmde evli Charlotte Murchison'u canlandıran başrolü paylaştığı Saoirse Ronan ile cesur yatak sahneleri yer alıyor.

İkili arasında ateşli bir romantizm ve şaşırtıcı olmayan bir şekilde çok fazla ilgi çeken tutkulu eşcinsel sahneler var.

KATE WİNSLET: "İYİ HİSSETTİRDİ"

Akademi, Emmy, Grammy ve Altın Küre ödüllü birkaç aktristen biri olan Kate Winslet, "Tutkulu anlar yaşayabilecekleri benim için çok açıktı ve Saoirse ve ben de bunu somutlaştırmak istedik" dedi.

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45 yaşındaki yıldız şunları ekledi: "Benim için, şu an olduğum yaşta, aslında bu oldukça iyi hissettirdi." 26 yaşındaki İrlandalı-Amerikalı başrol oyuncusu Saoirse, Kate ile sahneleri çekerken harika zaman geçirdiğini itiraf etti.

Altın Küre ödüllü aktris, "Harika vakit geçirdim. Daha önce hiç bu kadar yoğun ve dolu seks sahnesi yapmamıştım." Dedi. Titanic yıldızı Kate, Digital Spy ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda, lezbiyen aşk sahnelerinin, şimdiye kadar üstlendiği heteroseksüel rolden daha fazla ilgi çektiğini ortaya koydu.

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Kate Winslet
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