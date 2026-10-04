Ömür Usta’da işler karıştı! Yeni bölüm çok konuşuldu

Yeni sezonda rekabet yarışına katılan dizilerden biri olan Ömür Usta Gonca Vuslateri, Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve İbrahim Selim gibi isimleri de oyuncu kadrosunda bir araya getirdi. Dizinin bu akşama ekrana gelen yeni bölümünde Ömür Usta’nın yaşadıkları izleyenleri ekrana kilitledi.

İZLEYENLERDEN TAM NOT ALDI

Ekranlara uzun bir süre ara veren Gonca Vuslateri ve Nurgül Yeşilçay’ın setlere geri döndüğü proje bir annenin hayat mücadelesinin etrafında şekilleniyor. Yeni yüzlerinde dahil olduğu hikaye ilk bölümüyle izleyenlerden tam not almayı başardı.

‘ÖMÜR USTA’ SOSYAL MEDYANIN ‘EN’LERİNDE

İbrahim Selim’i de önceki projelerinden farklı bir karakter tasavvuruyla izlediğimiz “Ömür Usta” dramatik sahneleriyle sosyal medyanın en çok konuşulan dizilerinden biri olacak gibi görünüyor.

Pazar akşamları ekrana gelen dizinin oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal, Gonca Vuslateri,Enes Koçak, İbrahim Selim, Gülçin Kültür, Şahin, Pınar Çağlar Gençtürk, Sude Zülal Güler, Zerrin Sümer,Cemre Arda, Asilhan Kurşun Mert Carim gibi isimler yer alıyor.

Yeni bölümde Mete’nin yalanlarının ortaya çıkmasıyla hikayenin seyri yeni bir boyut kazanıyor.