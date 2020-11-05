MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Katie Price 'bebek yapma' tatilinden paylaştı

Katie Price 'bebek yapma' tatilinden paylaştı

05.11.2020 14:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Katie Price 'bebek yapma' tatilinden paylaştı

Katie Price, erkek arkadaşı Carl Woods'la bebek yapma tatilinden makyajsız fotoğrafını paylaştı. Geçtiğimiz Ağustos ayında Türkiye’ye tatil yapmaya geldiğinde iki ayağını birden kıran Price, tatili sevgilisinin kollarında geçiriyor.

Katie Price, tatillerine hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında hem dişlerini yaptırmak hem de tatil yapmak için Türkiye’ye gelen İngiliz model ve televizyon yıldızı Katie Price, tam olarak sağlığına kavuşamadı.

42 yaşındaki eski model, 2 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı.

1_Fresh-faced-Katie-Price-posts-make-up-free-selfie-as-she-shows-off-her-glowing-tan-after-baby-making

KATİE PRİCE: 'TEST YAPTIRMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM'

Katie'nin Carl Woods'la Maldivler'e gittikten sonra hamile kalabileceği ve Birleşik Krallık'a döndüğünde hamilelik testi yapmak için "bekleyemeyeceğini" söylediği iddia ediliyor.

Yıldıza yakın bir kaynak The Sun'a şunları söyledi: "Maldivler'de neredeyse üç hafta geçirdikten sonra hamile olduğuna ikna oldu. Romantik bir tatil geçirdiler ve ellerini birbirlerinden çekemediler. Katie tekrar anne olup olmayacağını görmek için sabırsızlanıyor."

12362228-728xauto

Üç kere evlenen Katie Price’in Harvey Price, Princess Tiaamii Crystal Esther Andre, Junior Savva Andreas Andre, Jett Riviera Hayler, Bunny Hayler adında 5 çocuğu var.

Türkiye'de tatildeyken iki ayağını birden kırmıştı! Katie Price hala kucaktaTürkiye'de tatildeyken iki ayağını birden kırmıştı! Katie Price hala kucakta


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi
Koronayı yendi ama! Kötü haberi verdi...Koronayı yendi ama! Kötü haberi verdi...
Karantinadan kaçınca gündem olduKarantinadan kaçınca gündem oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
ben bunu gece görsem 2 ay kendime gelemem tipe bak
Çok güzel bir hanımefendi.

En Çok Okunan Haberler

Pastanede iğrenç olay: İntihar edecek duruma geldim

Pastanede iğrenç olay: İntihar edecek duruma geldim

ABD Başkanlık seçiminde son durum!

ABD Başkanlık seçiminde son durum!

Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı

İstanbul'da korkutan deprem!

İstanbul'da korkutan deprem!

İzmir depremi sonrası o bölge için korkutan uyarı!

İzmir depremi sonrası o bölge için korkutan uyarı!

İsyan etti! 'Devlet yetkilisi neredesin?'

İsyan etti! 'Devlet yetkilisi neredesin?'

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Coşkun Göğen'in zor anları: Dünya'mı kaybettim

Coşkun Göğen'in zor anları: Dünya'mı kaybettim

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Cadılar Bayramı partisine polis baskını!

Cadılar Bayramı partisine polis baskını!

Sert tepki! 'Gavur İzmir diyenler...'

Sert tepki! 'Gavur İzmir diyenler...'

Yeniden çekiliyor! İşte yeni Betüş

Yeniden çekiliyor! İşte yeni Betüş

Diğer Haberler

Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy'un pırlantaları olay oldu! Sevgilileri aldı onlar satıp...

Olay hediyeler! Sevgilileri aldı onlar satıp...

Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay'dan kötü haber! 'Ciğerimde hasar bıraktı'

Koronayı yendi ama! Kötü haberi verdi...

Selin Ciğerci'den annelik açıklaması! 'Yengemin kızı doğurdu bana verdi sana ne!'

Bomba annelik açıklaması! 'Yengemin kızı doğurdu bana verdi sana ne!'

Oyuncu Ahu Sungur, Sağlık Bakanı’na seslendi: ‘Annesini sorduğunda nasıl açıklayacaksınız’

‘Annesini sorduğunda nasıl açıklayacaksınız?’

Can Bonomo, Öykü Karayel'i öpmeye doyamadı

Öpmeye doyamadı! Maskesiz hali ise dikkat çekti

Kim Kardashian'ın kocası Kanye West'in aldığı oy miktarı belli oldu

Kocası başkanlığa adaydı! İşte aldığı oy miktarı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.