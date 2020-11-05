Katie Price 'bebek yapma' tatilinden paylaştı

Katie Price, tatillerine hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında hem dişlerini yaptırmak hem de tatil yapmak için Türkiye’ye gelen İngiliz model ve televizyon yıldızı Katie Price, tam olarak sağlığına kavuşamadı.

42 yaşındaki eski model, 2 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı.

KATİE PRİCE: 'TEST YAPTIRMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM'

Katie'nin Carl Woods'la Maldivler'e gittikten sonra hamile kalabileceği ve Birleşik Krallık'a döndüğünde hamilelik testi yapmak için "bekleyemeyeceğini" söylediği iddia ediliyor.

Yıldıza yakın bir kaynak The Sun'a şunları söyledi: "Maldivler'de neredeyse üç hafta geçirdikten sonra hamile olduğuna ikna oldu. Romantik bir tatil geçirdiler ve ellerini birbirlerinden çekemediler. Katie tekrar anne olup olmayacağını görmek için sabırsızlanıyor."

Üç kere evlenen Katie Price’in Harvey Price, Princess Tiaamii Crystal Esther Andre, Junior Savva Andreas Andre, Jett Riviera Hayler, Bunny Hayler adında 5 çocuğu var.



