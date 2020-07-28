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Katie Price bu sefer tatil için Türkiye'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 15:18 | Son Güncelleme

İngiliz şarkıcı ve manken Katie Price, karantina kurallarının rahatlaması ile birlikte sevgilisi Carl Woods ve çocukları ile birlikte tatil yapmak için Türkiye'ye geldi.

Katie Price bu sefer tatil için Türkiye'de

Koronavirüs salgını nedeniyle aylardır evinde izole olan Katie Price, karantina sonrası ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye gerçekleştirdi. Price, sevgilisi Carl Woods ve çocukları ile Antalya'ya geldi.

42 yaşındaki şarkıcı, önceki gün kaldığı otelin havuzunda görüntülendi. Turuncu ve belinde siyah askı detayları olan bir bikini tercih eden Katie Price, aynalı güneş gözlüğü takarak gözlerini korudu. 5 çocuk annesi Katie Price'ın bir ara 13 yaşındaki kızı Princess ile havuzda yüzdüğü görüldü.

Daha sonra şezlonga uzanan Price, güneşlenmeye devam etti.

Katie Price, estetik operasyon yaptırmak için sık sık Türkiye'ye geliyor.


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