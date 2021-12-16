YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Katil zanlısının parmağında takılı olan maktule ait yüzük, cinayeti aydınlattı

Katil zanlısının parmağında takılı olan maktule ait yüzük, cinayeti aydınlattı

16.12.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da bir evde başına çuval geçirilmiş ve elektrik kablosuyla bağlanmış ceset bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesindeki bir evde başına çuval geçirilmiş ve elektrik kablosuyla bağlanmış halde ceset bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan katil zanlısının parmağına taktığı maktulün yüzüğü cinayeti aydınlattı.

Boyacı Ali Mahallesi 90016 Sokak'ta, Afgan uyruklu Naqıbullah Rustami'nin (59) başına çuval geçirilmiş ve elektrik kablosuyla bağlanarak ölü bulunmasına ilişkin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleriyle Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

Polis, olaya ilişkin 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden alınan ifadeler ve yapılan çalışma neticesinde, cinayeti işlediği tespit edilen Afgan uyruklu Farhad Safı (27) ile Abdul Geyür Muradı (22) da merkez Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi'nde saklandıkları evde yakalandı.

- Cinayet zanlısı, maktulün yüzüğünü parmağına takmış

Evde yapılan aramalarda, öldürülen Rustami'ye ait 2 cep telefonu, 5 bin 940 lira para ile bazı eşyalar ele geçirildi.

Rustami'nin, sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarında, parmağında görülen yüzüğünün cinayet şüphelisi Farhad Safı'nın parmağında takılı olması, polisin dikkatinden kaçmadı.

Yüzüğün teşhis edilmesi üzerine iki zanlı cinayeti işlediklerini itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, katil zanlıları Farhad Safı ile Abdul Geyür Muradı tutuklandı.

- Olay

Konya'nın Ereğli ilçesindeki bir evde 10 Aralık'ta, başına çuval geçirilmiş ve elektrik kablosuyla bağlanmış halde ceset bulunmasına ilişkin yapılan soruşturmada, cesedin Afganistan uyruklu Naqıbullah Rustmi'ye (59) ait olduğu belirlenmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dumping Sendromu tehlikesi! Seren Serengil'in organları zarar görmeye başladı... Sebebi mide küçültme mi?Dumping Sendromu tehlikesi! Seren Serengil'in organları zarar görmeye başladı... Sebebi mide küçültme mi?
PARTNER"Ethereum'a ayrı bir sempatim var!""Ethereum'a ayrı bir sempatim var!"
Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma TörenleriMevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 18 Aralık Cumartesi

İmsak
06:26
Sabah
07:53
Öğle
12:52
İkindi
15:19
Akşam
17:40
Yatsı
19:02

Konya Nöbetçi Eczaneler18 Aralık Cumartesi

Canan Eczanesi
Karatay
Güzide Eczanesi
Karatay
Ayşe Nur Eczanesi
Selcuklu
Ferda Eczanesi
Selcuklu
Melek Eczanesi
Selcuklu
Oğlakçı Eczanesi
Selcuklu
Zühre Olgun Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Evini bastığı eski sözlüsüne cinsel saldırıda bulunup başından aşağı kızgın yağ döktü

Evini bastığı eski sözlüsüne cinsel saldırıda bulunup başından aşağı kızgın yağ döktü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'in teknik direktör Keleş'e güveni tam:

Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'in teknik direktör Keleş'e güveni tam:

Trabzonspor'un başarısı forma satışlarına yansıdı

Trabzonspor'un başarısı forma satışlarına yansıdı

Samsun'da öğrencileri taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı

Samsun'da öğrencileri taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.