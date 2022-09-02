Katıldığı canlı yayında kalp krizi geçiren Nasrullah Ayan kurtarılamadı

GAZİANTEP (AA) - Bir televizyon kanalındaki canlı yayına uzaktan bağlandığı sırada kalp krizi geçiren iş insanı Nasrullah Ayan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Önceki gün televizyon programına uzaktan bağlanarak değerlendirmelerde bulunduğu sırada kendisini iyi hissetmediği için yayına devam edemeyeceğini belirten Ayan, evdeki yakınları tarafından SANKO Hastanesi'ne kaldırıldı.
Duran kalbi çalıştırılan Ayan, yoğun bakım ünitesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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