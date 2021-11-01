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Katmercilerden 6,3 milyon dolarlık sipariş açıklaması

01.11.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katmercilerden 6,3 milyon dolarlık sipariş açıklaması

İSTANBUL (AA) - Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret AŞ, bir Afrika ülkesiyle muhtelif zırhlı savunma sanayii araçları için 6,3 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada şirketin bir Afrika ülkesiyle muhtelif zırhlı savunma sanayii araçları için 6 milyon 320 bin dolar tutarında ihracat sözleşmesi imzaladığı bildirildi.

Açıklamada, siparişlerin 2022 yılı içerisinde tamamlanacağı kaydedildi.

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