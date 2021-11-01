Katmercilerden 6,3 milyon dolarlık sipariş açıklaması

İSTANBUL (AA) - Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret AŞ, bir Afrika ülkesiyle muhtelif zırhlı savunma sanayii araçları için 6,3 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.
Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada şirketin bir Afrika ülkesiyle muhtelif zırhlı savunma sanayii araçları için 6 milyon 320 bin dolar tutarında ihracat sözleşmesi imzaladığı bildirildi.
Açıklamada, siparişlerin 2022 yılı içerisinde tamamlanacağı kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz