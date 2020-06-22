Katy Morgan, İngiliz Premier liginde oynayan bir futbolcu ile birlikte oldu!

Katy Morgan, daha önce bir çok futbolcu ile para karşılığı ilişkiye girdiğini, kendisini futbolcuya arkadaşlarının önerdiğini telefonun alıp kendisi ile anlaştığı geçen yaz başka bir ilişkisi olan futbolcu ile üç defa ilişkiye girdiğini söyledi.

Mart ayında çocuğu dünyaya getirdikten sonra yaptığı DNA test sonucunda futbolcunun çocuğun babası olduğu ortaya çıkınca futbolcuyu arayıp durumu anlattığını ifade etti.Genç kadın, futbolcunun önce buna inanmadığını ama daha sonra çocuğun kendisinden olduğuna ikna olunca çocuğu sevmeye ve baba olarak sorumluluklarını yerine getirmeye başladığını söyledi.Kasti bir şekilde hamile kalmadığını söyleyen Katty, futbolcunun her ay aylık olarak kendisinin ve çocuğun ihtiyacını karşılamak için para verdiğini, anne olduktan sonra eskortluk mesleğini bıraktığını söyledi.

Katty, ilk olarak geçen yaz bir futbolcu ile ilişkiye girdiğini futbolcu kendisinden memnun kalınca telefonunu diğer arkadaşlarına verdiğini söyledi.Katty, bazı futbolcular için para karşılığında kamera önünde soyunduğunu bazı futbolcuların ise kullanılmış iç çamaşırlarını para karşılığında kendisinden satın aldıklarını söyledi.Bundan sonra yeni bir hayata başlayan Katty, çocuğu için iyi anne olmak için her şey yapacağını söyledi.26 yaşındaki Katty, sosyal medya hesabından da zaman zaman bazı markaların modelliğini yapıyor.

