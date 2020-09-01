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Katy Perry doğumdan sonra ayna karşısına geçti! Göğüs ucu kapağıyla poz

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 10:12 | Son Güncelleme

ABD'li şarkıcı Katy Perry, geçtiğimiz hafta nişanlısı Orlando Bloom'dan olan bebeğini kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşadı. Perry, doğumdan sonra ilk kez fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcı göğüs ucu kapağıyla verdiği pozda yorgun görünüyordu.

Katy Perry doğumdan sonra ayna karşısına geçti! Göğüs ucu kapağıyla poz

Şarkıcı Katy Perry ve Orlando Bloom çiftinin kızları geçtiğimiz hafta dünyaya geldi. Çift, bebeklerine Daisy Dove adını verdi.

İlk kez annelik duygusunu tadan Perry, doğumdan günler sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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35 yaşındaki şarkıcı, MTV Video Müzik Ödülleri'nin kırmızı halısına esprili bir göndermede bulunarak ayna karşısında verdiği pozu yayınladı.

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Öte yandan ikilinin müjdeli haberini, geçtiğimiz hafta Bloom ve Perry'nin iyi niyet elçiliğini yaptığı UNICEF'in (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) Twitter hesabından yayınlanmıştı.

Yapılan paylaşımda, "Dünyaya hoş geldin Daisy Dove Bloom. İyi niyet elçilerimiz Orlando Bloom ve Katy Perry'nin kızlarını tanıştırmaktan onur duyarız" ifadeleri kullanılmıştı.

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