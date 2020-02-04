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Kauçuğun araç lastiğine yolculuğu

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 04.02.2020 11:09 | Son Güncelleme

Kırşehir'deki lastik fabrikasında kauçuk ve dolgu malzemeler, 300'den fazla kimyasalla bir araya getirilerek 2 bin 500 ayrı ebat ve 250'den fazla desende araç lastiğine dönüştürülüyor - Petlas Lastik Fabrikası Ürün Geliştirme Sorumlusu Doğaç Çağıl: - "Üretimimizi tamamen yerli bilgi ve birikimimizle, yabancı bir kuruluşa bağlı olmaksızın kendi mühendislerimizle yapıyoruz. Türkiye'nin tek lastik test pistine sahibiz"

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir'de, yaklaşık 2 milyon metrekare alanda kurulu lastik fabrikasında farklı işlemlerden geçirilen kauçuktan 2 bin 500 ayrı ebat ve 250'den fazla desende araç lastiği üretiliyor.

Kıbrıs Barış Harekatı sonrası devlet tarafından Kırşehir'de kurulan ve 1989'da ilk lastiğini piyasaya sunan Petlas Lastik Fabrikası'nda, 2005 yılındaki özelleştirmenin ardından yeni yatırımlarla çeşit sayısı artırıldı.

Yaklaşık 4 bin kişiye iş imkanı sağlanan fabrikada, otomobil, SUV, hafif ticari, kamyon, otobüs, iş makinesi ve uçak lastikleri yoğun bir emek harcanarak kullanıcıların hizmetine sunuluyor.

Kauçuğun lastiğe dönüşüm hikayesini AA muhabirine anlatan fabrikanın ürün geliştirme sorumlusu Doğaç Çağıl, kauçukla dolgu malzemelerinin 300'den fazla kimyasalla bir araya getirilmesiyle üretimin gerçekleştirildiğini söyledi.

Fabrikaya gelen kauçukların ön işlemlerden geçirildikten sonra kullanım amaçlarına göre farklı özelliklere sahip karışımlar hazırlanmak üzere mikser ünitesine gittiğini belirten Çağıl, şu bilgileri verdi:

"Hazırlanmış bu karışım, ön şekillendirme ve lastiğe mukavemetini veren çelik, tel ve tekstil kord gibi güçlendirici malzemelerle kaplanır. Kaplama ve şekillendirme işlemleri sonucu hazırlanmış yarı mamul bileşenler, lastik imal makinesinde 90 ila 110 santigrat derecede bir araya getirilerek ham lastik elde edilir. Ham lastik, lastiğin özelliklerine göre farklı sürelerde 150 santigrat derecenin üstünde sıcaklık ve basınçlı preslerde şekillendirilir ve pişirilir. Pişme işleminden sonra son halini alan lastikler inspektörler tarafından incelenerek onayı verildikten sonra son kullanıcıya ulaştırılmak üzere sevk edilir."

- "Türkiye'nin tek lastik test pistine sahibiz"

Çağıl, üretimin her aşamasında kalite kontrolü yaptıklarına işaret ederek, "Üretimimizi tamamen yerli bilgi ve birikimimizle, yabancı bir kuruluşa bağlı olmaksızın kendi mühendislerimizle yapıyoruz. Türkiye'nin tek lastik test pistine sahibiz. Yol tutuşuna, ses dönüşümlerine, fren mesafesine, yüksek performanslı araçlardaki ölçümlere kadar tüm testleri yapmaktayız." dedi.

Fabrikada 2 bin 500 ayrı ebatta 250'den fazla desende lastik ürettiklerini anlatan Çağıl, ABD'den Avustralya'ya, Afrika'dan Sibirya'ya kadar ihracat gerçekleştirdiklerini ifade etti.

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Araç Fabrika kauçuk Kırşehir Lastik Petlas

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