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KAÜ’de PRC testi 40 bini aştı

KARS HABERLERİ  | 16.09.2020 13:12 | Son Güncelleme

Kafkas Üniversitesi’nde yapılan yeni tip korona virüs (Covid-19) testi sayısı 40 bini aştı.Sağlık Bakanlığı Türkiye’de de hızla yayılmaya devam eden Kovid-19 kaynaklı enfeksiyonların tanısının koyabileceği aralarında Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin de bulunduğu 223 merkezi yetkilendirdi.Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof.

KAÜ’de PRC testi 40 bini aştı

Kafkas Üniversitesi’nde yapılan yeni tip korona virüs (Covid-19) testi sayısı 40 bini aştı.
Sağlık Bakanlığı Türkiye’de de hızla yayılmaya devam eden Kovid-19 kaynaklı enfeksiyonların tanısının koyabileceği aralarında Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin de bulunduğu 223 merkezi yetkilendirdi.
Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Tıp Fakültesi Uygulama Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarında gerçekleştirilen real time PCR testinin 1 Nisan’dan 15 Eylül tarihine kadar 42 bin 826 test yapıldığını söyledi.
Rektör Kapu, günlük ortalama 550 test yapıldığını ve sonuçlarının Sağlık Bakanlığı sistemine yüklendiğini, personelin 24 saat esasına göre çalıştığını ve bakanlık genelgelerine uygun çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti.

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