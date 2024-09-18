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  4. Kavak Yelleri'nin Deniz ve Efe'sinden sonra akla Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı geldi! Paşhan Yılmazel'e yorum yağdı

Kavak Yelleri'nin Deniz ve Efe'sinden sonra akla Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı geldi! Paşhan Yılmazel'e yorum yağdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.09.2024 07:44
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Kavak Yelleri'nin Deniz ve Efe'si yıllar sonra bir araya gelince son halleri sosyal medyayı salladı. Sosyal medyada Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel'in son hali de merak edildi.

Kavak Yelleri'nin Deniz ve Efe'sinden sonra akla Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı geldi! Paşhan Yılmazel'e yorum yağdı

MYNET-2007 - 2011 yılları arasında ekrana gelen "Efe" ve "Deniz" karakterlerine hayat veren Dağhan Külegeç ile İbrahim Kendirci, seneler sonra bir araya gelince poz verdi.

Bu anları ölümsüzleştiren Dağhan Külegeç, eski rol arkadaşı İbrahim Kendirci ile verdiği poza "Naber Deniz?" notunu düştü. İkilinin son halini görenlere "Yaşlanmışlar" yorumları yağdı.

İkilinin pozları sonrası akla eski diziler düştü. Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel'in son hali de merak konusu oldu.

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Hayat Bilgisi dizisinden sonra başka projelerde rol alsa da Paşhan Yılmazel hem kariyerini hem de imajını değiştirme yoluna gitti.

Kavak Yelleri'nin Deniz'i ve Efe'si yıllar sonra ilk kez bir araya geldi! Kavak Yelleri'nin Deniz'i ve Efe'si yıllar sonra ilk kez bir araya geldi!

BAKIN ARTIK NE YAPIYOR?

Gözlerden uzak yaşayan Yılmazel, kamera önünden arkasına geçiş yapan oyunculardan oldu. Ünlü isim hem direktör olarak çalışıyor hem de tiyatro ve seslendirme ile ilgileniyor.

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2000'li yıllara adeta damgasını vuran Hayat Bilgisi dizisinde; Kerem Kupacı, Perran Kutman, Ümit Erdim ve Tarık Papuççuoğlu gibi isimlerle oynayan Yılmazel'i görenler "Adam yıllanmış şarap gibi", "Çok cool olmuş", "Yaş aldıkça coolluk gelmiş" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Hayat Bilgisi dizisi
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