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  4. Kaan Yıldırım ile evlendi! 1.5 aylık hamile olduğu söylenen Pınar Deniz'in gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü

Kaan Yıldırım ile evlendi! 1.5 aylık hamile olduğu söylenen Pınar Deniz'in gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.09.2024 07:07
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Yargı dizisiyle adından söz ettiren Pınar Deniz uzun süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım ile, İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girdi. Sade bir nikah törenle nikah masasına oturan çiftten Pınar Deniz'in gelinliği sosyal medyada gündem oldu.

Kaan Yıldırım ile evlendi! 1.5 aylık hamile olduğu söylenen Pınar Deniz'in gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü

Uzun süredir kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Pınar Deniz'in bir süredir hamile olduğu ve bu sebeple de düğünü erkene çektiği söyleniyordu.

Yargı'nın yıldızı geçtiğimiz hafta evleneceklerini "Şimdi şöyle, bütün yaz boyunca 'evleniyor evleniyor' yazdınız, evet evleniyoruz" sözleriyle doğrulamıştı.

İtalya'ya giden oyuncu çift, burada nikah yaparak evlendi. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, İtalya'nın başkenti Roma'da sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.

Pınar Deniz nikah sırasında gözyaşlarını tutamadı. Güzel oyuncunun sade gelinlik seçimi de sosyal medyada konuşuldu.

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ÖZEL TASARIM GELİNLİK

1.5 aylık hamile olduğu söylenen Deniz, özel tasarım bir gelinlik tercih etti. SOsyal medyayı ikiye bölen gelinlik için kimileri "Sade ve güzel" dedi kimileri ise "Emanet gibi" yorumlarında bulundu.

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İşte yapılan yorumlardan bazıları:

  • Gelinlik emanet gibi, gözlükler çok gereksiz olmamış.
  • Bu nasıl gelinlik hiç mi göz zevkiniz yok
  • Ben sadelik sevmeme rağmen beğenmedim. Özel tasarım değil de kolaylığa kaçılmış gibi.

  • Gelinlik güneşlik perde gibi aynı

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Pınar Deniz
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