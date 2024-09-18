Kaan Yıldırım ile evlendi! 1.5 aylık hamile olduğu söylenen Pınar Deniz'in gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü

Uzun süredir kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Pınar Deniz'in bir süredir hamile olduğu ve bu sebeple de düğünü erkene çektiği söyleniyordu.

Yargı'nın yıldızı geçtiğimiz hafta evleneceklerini "Şimdi şöyle, bütün yaz boyunca 'evleniyor evleniyor' yazdınız, evet evleniyoruz" sözleriyle doğrulamıştı.

İtalya'ya giden oyuncu çift, burada nikah yaparak evlendi. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, İtalya'nın başkenti Roma'da sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.

Pınar Deniz nikah sırasında gözyaşlarını tutamadı. Güzel oyuncunun sade gelinlik seçimi de sosyal medyada konuşuldu.

ÖZEL TASARIM GELİNLİK

1.5 aylık hamile olduğu söylenen Deniz, özel tasarım bir gelinlik tercih etti. SOsyal medyayı ikiye bölen gelinlik için kimileri "Sade ve güzel" dedi kimileri ise "Emanet gibi" yorumlarında bulundu.



İşte yapılan yorumlardan bazıları: