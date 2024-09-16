Kavak Yelleri'nin Deniz'i ve Efe'si yıllar sonra ilk kez bir araya geldi! Unutulmaz ikilinin saçlarına aklar düştü

2007-2011 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayımlanan Kavak Yelleri dizisi o dönemin en çok izlenen yapımları arasında yer alıyordu. Oyuncuları arasında Pelin Karahan, Dağhan Külegeç, İbrahim Kendirci, Aslı Enver ve Sarp Apak gibi ünlü isimler yer alan dizi Kanal D'de yayımlanıyordu. Dizinin unutulmaz karakterlerinden Efe ve Deniz yıllar sonra buluşarak poz verdi.

Bir dönemin en popüler gençlik dizilerinden biri olan Kavak Yelleri dizisinde Efe rolüne Dağhan Külegeç, Deniz rolüne ise İbrahim Kendirdci hayat veriyordu.

Saçlarına ve sakallarına aklar düşen Dağhan Külegeç ile İbrahim Kendirci, dizi bittikten 13 yıl sonra buluştu.

Dağhan Külegeç, İbrahim Kendirci ile pozunu Instagram'da 'Naber Deniz' notu ile paylaştı.

Çekildiği döneme damga vuran dizi hala izlenmeye devam ediyor.