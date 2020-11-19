Kavaklıdere’de kar kalınlığı 10 santime ulaştı

Muğla bölgesine ilk kar yağışı Kavaklıdere ve Seydikemer ilçelerinde başladı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor.

Kavaklıdere ilçesi Gökçukur mevkiinde TRT vericilerinin bulunduğu yüksek tepeye sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Marmaris, Ortaca ve Fethiye gibi denize yakın bölgelerde yağmur yağarken, Muğla’nın yüksek tepelerinde kar etkili oluyor.

Kavaklıdere Gökçukur Yaylası mevkiinde bulunan TRT vericilerinin bulunduğu alanda kar yağışı lapa lapa devam ederken, kar kalınlığının 10 santime ulaştığı öğrenildi.

