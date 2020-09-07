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Kavga ederek Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 2 kişiye 6 bin 300 lira ceza

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 07.09.2020 10:17 | Son Güncelleme

Kavga ederek Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 2 kişiye 6 bin 300 lira ceza

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kavga ederek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal eden 2 kişiye 6 bin 300 lira ceza yazıldı.

Babaeski ilçesine bağlı Terzili köyünde Ş.A. ile K.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Birbirlerini darbeden 2 kişi arasındaki kavga, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Jandarma ekipleri, Ş.A. ile K.G'ye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uyguladı.

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