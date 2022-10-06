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Kavga ettiği kişinin evinin önünde yangın çıkaran şüpheli gözaltına alındı

06.10.2022 00:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kavga ettiği kişinin evinin önünde yangın çıkaran şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bağcılar’da kavga ettiği kişinin evinin önündeki eşyayı yakarak binanın zarar görmesine neden olan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen şüpheli, 15 Temmuz Mahallesi 1418. Sokak'ta ikamet eden ve aralarında kavga yaşandığı belirtilen Mehmet Ö'nün evinin önüne geldi.

Binanın önündeki tahta parçaları ve kanepeyi ateşe veren şüpheli, olay yerinden kaçtı. Kısa sürede büyüyen alevler, iki katlı binanın dış cephesine sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.

Binada hasara neden olan yangını çıkaran şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

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yangın Bağcılar

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