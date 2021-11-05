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Kavgada bıçaklanan kişi, kendisini sakinleştirmeye çalışan otobüs şoförünü bıçakladı

05.11.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay anı otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi

Kahramanmaraş'ta otobüs şoförü, bıçaklı kavgada yaralanan kişiyi sakinleştirmeye çalışırken bıçaklı saldırıya uğradı.

Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Aksu Mahallesi'nde halk otobüsüyle yolculuk yapan S.B. (24), bir yolcuyla tartıştı.

S.B'nin tartıştığı kişi, arkadaşlarını arayarak yardım istedi.

Otobüsü durduran D.M.Ç. (25), M.Ş. (25), V.K. (26), araçtan indirdikleri S.B'yi bıçakladı.

Bıçakla yaralanmasının ardından tekrar otobüse binen S.B, kendisini sakinleştirmeye çalışan otobüs şoförü F.Ç'yi bıçakladı.

Gözaltına alınan V.K. ve D.M.Ç ile hastanedeki tedavisi tamamlanan S.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Otobüs şoförü F.Ç'nin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Bu arada olay anı otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde otobüsten inen S.B'nin şüphelilerle bıçaklı kavga sonrasında yeniden araca binmesi ve yanına oturduğu şoförü bıçaklaması, otobüsün seyir halinde olması yer alıyor.

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