Kavgada bıçaklanan kişi, kendisini sakinleştirmeye çalışan otobüs şoförünü bıçakladı

Kahramanmaraş'ta otobüs şoförü, bıçaklı kavgada yaralanan kişiyi sakinleştirmeye çalışırken bıçaklı saldırıya uğradı.

Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Aksu Mahallesi'nde halk otobüsüyle yolculuk yapan S.B. (24), bir yolcuyla tartıştı.

S.B'nin tartıştığı kişi, arkadaşlarını arayarak yardım istedi.

Otobüsü durduran D.M.Ç. (25), M.Ş. (25), V.K. (26), araçtan indirdikleri S.B'yi bıçakladı.

Bıçakla yaralanmasının ardından tekrar otobüse binen S.B, kendisini sakinleştirmeye çalışan otobüs şoförü F.Ç'yi bıçakladı.

Gözaltına alınan V.K. ve D.M.Ç ile hastanedeki tedavisi tamamlanan S.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Otobüs şoförü F.Ç'nin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Bu arada olay anı otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde otobüsten inen S.B'nin şüphelilerle bıçaklı kavga sonrasında yeniden araca binmesi ve yanına oturduğu şoförü bıçaklaması, otobüsün seyir halinde olması yer alıyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz