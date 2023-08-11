YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Kavgada bıçaklandı, hastanede hayatını kaybetti

Kavgada bıçaklandı, hastanede hayatını kaybetti

11.08.2023 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde alacak verecek meselesi sebebiyle çıktığı öne sürülen kavgada bıçaklanarak yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kavgada bıçaklandı, hastanede hayatını kaybetti

Arifbey Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki meydanda yaşanan olayda, iddiaya göre, alacak verecek meselesi sebebiyle Osman Bal (51) ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmada Bal, şahıs tarafından bıçaklanarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında Bal’ı hastaneye sevk etti. Ağır yaralı olarak burada tedavi altına alınan Bal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Su ararken gaz borusunu patlattılar: Alan alev alev yandıSu ararken gaz borusunu patlattılar: Alan alev alev yandı
"Fındık para etmiyor" diyen çiftçi ağaçlarını kesti"Fındık para etmiyor" diyen çiftçi ağaçlarını kesti
Büyükşehir, çevreci tesislerden 304 milyon TL’lik enerji ürettiBüyükşehir, çevreci tesislerden 304 milyon TL’lik enerji üretti
Anahtar Kelimeler:
Sakarya

Sakarya Namaz Vakitleri 11 Ağustos Cuma

İmsak
04:18
Sabah
05:57
Öğle
13:09
İkindi
16:59
Akşam
20:10
Yatsı
21:42

Sakarya Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Cuma

Vural eczanesi
Hendek
Göktürk eczanesi
Erenler
Ömür eczanesi
Adapazari
Şakar eczanesi
Karasu
Türkseven eczanesi
Adapazari
Aile eczanesi
Akyazi
Ali kaya eczanesi
Geyve
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

10 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Tam 3 metrelik...

10 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Tam 3 metrelik...

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Havuza düşen telefonunu almaya çalıştı! Elektrik akımına kapıldı

Havuza düşen telefonunu almaya çalıştı! Elektrik akımına kapıldı

Kimse bir şey yapamadı! Köpek balığı saldırısında bacağı koptu

Kimse bir şey yapamadı! Köpek balığı saldırısında bacağı koptu

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.