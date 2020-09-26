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Kavşağa dikkatsiz giren sürücüler çarpıştı

DENİZLİ HABERLERİ  | 26.09.2020 17:44 | Son Güncelleme

Denizli’de seyir halinde olan iki dikkatsiz araç sürücüsü kavşakta çarpışarak kaza yaptı.

Denizli’de seyir halinde olan iki dikkatsiz araç sürücüsü kavşakta çarpışarak kaza yaptı. Kaza sonrası araçlardan biri takla atarak yol kenarına savrulurken her iki sürücüde kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, Merkezefendi ilçesi Gültepe mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 AAC 534 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Mustafa Yılmaz seyir halindeyken kavşağa yaklaştığı sırada 38 ACF 212 plakalı Yasemin Akbaş’ın idaresinde otomobili ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan hafif ticari araç yan yatarak durabildi. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri her iki sürücünün de durumunun iyi olduğunu tespit ettikten sonra Yasemin Akbaş’ı hamile olmasından dolayı tedbiren hastaneye kaldırdı. Yan yatan hafif ticari araç polislerin yardımıyla düzeltildikten sonra çekici yardımıyla araçlar yol kenarından kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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