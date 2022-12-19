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Kavşağa tersten giren panelvan kazaya sebep oldu: 6 yaralı

19.12.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kavşağa ters istikametten giren panelvan tipi araç kazaya sebep oldu. Otomobil ile panelvanın kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 01.10 sıralarında Adapazarı ilçesi D-650 kara yolu Güneşler Mahallesi’nde bulunan Kelebek heykeli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametine doğru seyir halinde olan 54 EP 012 plakalı otomobil ile ters yöne girdiği öğrenilen 54 AFN 841 plakalı panelvan tipi araç kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araç sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Toplam 6 kişinin yaralandığı kaza için bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince araç içerisinde sıkışan yaralılar, sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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