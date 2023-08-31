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Kavşakta devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı

31.08.2023 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da kavşağa girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Kavşakta devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı

Kaza, Emirdağ ilçesi Çatallı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.K., yönetimindeki 26 AHA 371 plakalı otomobil kavşağa girdiği esnada belirlenemeyen bir nedenden ötürü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardında refüje çarpıp devrildi. Devrilen araç kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından düzeltildi. Kazada sürücü ile birlikte S.A.K., F.K. ve S.K., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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