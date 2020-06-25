Kavun seçmek bu kadar kolaymış! Kavunun iyisini almak için...

Hem mis kokulu hem lezzetli bir kavunu kim sevmez ki? Arkadaşlarınızla ve ailenizle bir yaz akşamı masası etrafında paylaşılan tatlı ve sulu bir kavundan daha lezzetli bir şey yoktur. Serinletici etkisi yüksek olan bu mükemmel meyvenin en güzelini seçmek, düşündüğünüz kadar zor değil. Gelin, size en tatlı, en olgun kavunu seçmenize yardımcı olacak işaretleri görebilmeniz için rehberlik edelim. Bu sayede artık kavun alırken yanılma olasılığınız çok düşük!

KAVUNUN DIŞ GÖRÜNTÜSÜNÜ İNCELEYİN

Öncelikle iyi bir kavun seçmenin ilk adımı kavunun dış görüntüsünü iyice incelemekten geçer. Kavun çürük mü, bir tarafı aşırı mı yumuşamış ya da üzerinde lekeler ve derin çatlaklar mı var? O zaman bu kavundan uzak durmanızda fayda var çünkü bütün işaretler kavunun çürümüş ya da küflenmiş olabileceğini gösteriyor.

KAVUNUN RENGİ SEÇİMİNİZİ ETKİLEYEBİLİR

İkinci adım kavununu rengini kontrol etmektir. Şöyle ki özellikle tatlı sarı kavunlardan almak istiyorsanız dış kabuğunun parlak değil, aksine donuk ve mat bir görünümde olmasına dikkat edin çünkü parlak kabuk henüz olgunlaşmadığını gösterir. Üzeri ağ benzeri bir dokuyla kaplı olan kavunlar için dikkat etmeniz gereken ise bu ağ dokunun altındaki kabuğun altın rengi veya turuncu olmasıdır. Alttaki renk yeşil veya beyaz ise o kavundan kaçının. Ayrıca yine kavun seçerken ağırlığı da olan kavunları tercih edin.