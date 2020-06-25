Kavun seçmek bu kadar kolaymış! Kavunun iyisini almak için...

Hem mis kokulu hem lezzetli bir kavunu kim sevmez ki? Arkadaşlarınızla ve ailenizle bir yaz akşamı masası etrafında paylaşılan tatlı ve sulu bir kavundan daha lezzetli bir şey yoktur. Serinletici etkisi yüksek olan bu mükemmel meyvenin en güzelini seçmek, düşündüğünüz kadar zor değil. Gelin, size en tatlı, en olgun kavunu seçmenize yardımcı olacak işaretleri görebilmeniz için rehberlik edelim. Bu sayede artık kavun alırken yanılma olasılığınız çok düşük!
KAVUNUN DIŞ GÖRÜNTÜSÜNÜ İNCELEYİN
Öncelikle iyi bir kavun seçmenin ilk adımı kavunun dış görüntüsünü iyice incelemekten geçer. Kavun çürük mü, bir tarafı aşırı mı yumuşamış ya da üzerinde lekeler ve derin çatlaklar mı var? O zaman bu kavundan uzak durmanızda fayda var çünkü bütün işaretler kavunun çürümüş ya da küflenmiş olabileceğini gösteriyor.
KAVUNUN RENGİ SEÇİMİNİZİ ETKİLEYEBİLİR
İkinci adım kavununu rengini kontrol etmektir. Şöyle ki özellikle tatlı sarı kavunlardan almak istiyorsanız dış kabuğunun parlak değil, aksine donuk ve mat bir görünümde olmasına dikkat edin çünkü parlak kabuk henüz olgunlaşmadığını gösterir. Üzeri ağ benzeri bir dokuyla kaplı olan kavunlar için dikkat etmeniz gereken ise bu ağ dokunun altındaki kabuğun altın rengi veya turuncu olmasıdır. Alttaki renk yeşil veya beyaz ise o kavundan kaçının. Ayrıca yine kavun seçerken ağırlığı da olan kavunları tercih edin.
EN KLASİK YÖNTEM: DOKUNMA
Kavun veya karpuz gibi sulu yaz meyvelerinin en güzelini seçmek için klasik yöntem olan dokunma, hatta hafifçe vurma yöntemini es geçmeyin. Aynen karpuz alırken yaptığınız gibi kavunu elinize alın ve diğer elinizle kavuna hafif hafif vurun, içi boşmuş gibi bir ses duyuyorsanız o kavun muhtemelen almaya değer bir kavun olmayacaktır.
EN İYİ KAVUN İÇİN KOKU TESTİ YAPIN
Kavunlar diğer meyveler gibi bekledikçe olgunlaşmazlar. Toplandığı anda nasılsa büyük ölçüde de o şekilde kalacaktır. Neyse ki koku testini yaparak olgun ve tatlı bir kavun seçme imkanınız var. Bu yöntem özellikle kokulu kavunlar için geçerli elbette. Kavunun sapının olduğu bölümü kontrol edin, bu bölüm biraz yumuşak olmalı ve hoş koku vermelidir. Artık bütün yıl boyunca manavda farklı çeşitlerde kavunlar bulabilirsiniz, büyük olasılıkla lezzetli olmayacaktır ama yaz mevsiminin nimetlerinden faydalanıp harika tatlı kavunlar yiyebilirsiniz.
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