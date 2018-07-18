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Kawhi Leonard, DeMar DeRozan karşılığında Toronto Raptors'a takas oldu!

NBA HABERLERİ  | 18.07.2018 17:04 | Son Güncelleme

NBA'de San Antonio Spurs ile Toronto Raptors arasında gerçekleşen takas sonucunda Kawhi Leonard Toronto'ya geçti.

Kawhi Leonard, DeMar DeRozan karşılığında Toronto Raptors'a takas oldu!

NBA'de Batı Konferansı takımlarından San Antonio Spurs'te oynayan Amerikalı basketbolcu Kawhi Leonard'ın yeni takımı belli oldu.

NBA'de finallerin bitiminden itibaren sonucu merakla beklenen Leonard'ın yeni takımı Doğu Konferansı ekiplerinden Toronto Raptors oldu. Toronto ile San Antonio arasında gerçekleşen takas sonucunda Kawhi Leonard ve Danny Green Toronto Raptors'a geçerken, San Antonio da DeMar DeRozan, Jakob Poetl ve 2019 draft hakkının sahibi oldu.

Leonard 2011 yılında 1. tur 15. sıradan Indiana Pacers tarafından draft edildi fakat o gün San Antonio'ya takas edildi. 27 yaşındaki basketbolcu, Spurs ile 2013-2014 sezonunda şampiyonluk yaşadı ve finallerin MVP'si seçildi. Başarılı oyuncu aynı zamanda 2012-2013 sezonunda final oynadı.

Kawhi Leonard, San Antonio Spurs ile 2015-16 sezonunun başında 5 yıl için 90 milyon Dolar'lık sözleşme imzalamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kawhi Leonard DeMar DeRozan san antonio spurs toronto raptors NBA

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