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Kawhi Leonard, Los Angeles Clippers ile imzaladı

13.08.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Clippers, all-star oyuncusu Kawhi Leonard ile sözleşme imzaladı.

Kawhi Leonard, Los Angeles Clippers ile imzaladı

NBA ekibi Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard ile sözleşme imzaladı. Clippers'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, iki sezondur takımda forma giyen Leonard ile yeni kontrat imzalandığı belirtildi.

ABD basınında Leonard'ın 4 yıllık sözleşme karşılığında 176,3 milyon Dolar kazanacağı öne sürüldü. Beş kez all-star seçilen 30 yaşındaki Leonard, San Antonio Spurs ve Toronto Raptors ile birer NBA şampiyonluğu yaşamıştı.

Leonard, 2019'da transfer olduğu Clippers ile iki sezondur 26 sayı, 6,8 ribaunt, 5 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
NBA Kawhi Leonard
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