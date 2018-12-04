Kaya Çilingiroğlu'ndan minik Zehra paylaşımı

Şimdilerde magazin basınının yakından takip ettiği kocaman bir genç kız olan Zehra, henüz bir bebek olduğundan bu yana objektiflerin üzerinde olduğu bir isim oldu.

Oyuncu Hülya Avşar’ın kızı olduğu için ilginin sürekli üzerinde olduğu Zehra her ne kadar ailesi tarafından fazlaca objektif karşısına çıkarılmamış olsa da dönem dönem bebeklik yıllarına ait kareleri gün yüzüne çıkıyor. Bu tarz bir paylaşım son olarak Zehra’nın babası Kaya Çilingiroğlu tarafından yapıldı. Çilingiroğlu, Zehra henüz bir bebekken çekilmiş olan fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı ve büyük beğeni aldı.



