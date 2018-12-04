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Kaya Çilingiroğlu'ndan minik Zehra paylaşımı

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.12.2018 10:51 | Son Güncelleme

Spor yorumculuğu yapan Kaya Çilingiroğlu, sosyal medya hesabından oyuncu Hülya Avşar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zehra ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Kaya Çilingiroğlu'ndan minik Zehra paylaşımı

Şimdilerde magazin basınının yakından takip ettiği kocaman bir genç kız olan Zehra, henüz bir bebek olduğundan bu yana objektiflerin üzerinde olduğu bir isim oldu.

Oyuncu Hülya Avşar’ın kızı olduğu için ilginin sürekli üzerinde olduğu Zehra her ne kadar ailesi tarafından fazlaca objektif karşısına çıkarılmamış olsa da dönem dönem bebeklik yıllarına ait kareleri gün yüzüne çıkıyor. Bu tarz bir paylaşım son olarak Zehra’nın babası Kaya Çilingiroğlu tarafından yapıldı. Çilingiroğlu, Zehra henüz bir bebekken çekilmiş olan fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı ve büyük beğeni aldı.

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Anahtar Kelimeler:
kaya çilingiroğlu Hülya Avşar

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