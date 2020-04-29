YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayabağ ve Güzelköy Mahallesi’nde asfalt çalışmaları tamamlandı

Kayabağ ve Güzelköy Mahallesi’nde asfalt çalışmaları tamamlandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.04.2020 11:21 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bir süredir Gesi Kayabağ ve Güzelköy Mahallelerinde alt yapı ve üst yapı çalışmalarının tamamlandığını söyleyerek, “Asfalt ve kaldırım çalışmalarımız tamamlandı. Mahalle halkımıza hayırlı olmasını dilerim.” dedi.
Merkez mahallelerde devam eden çalışmaların yanı sıra kırsal mahallelerde de çalışmaların sürdüğünü söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Eski tarihi mahallelerimizden biri olan Kayabağ Mahallemizdeyiz. Kayabağ Mahallesi Şehit İzzet Bölükbaşı Caddesi, yaklaşık 1.5 kilometre uzunluğunda, 2 bin ton sıcak asfalt serdik. Bu yol uzun zamandır ihtiyaç halindeydi. Çalışmaların yoğunluğunda açısından Melikgazi Belediyemiz rekor kırıyor. Yaklaşık 600 bin nüfusuyla Melikgazi’mizin her bölgesinde çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.
Kayabağ Mahallesi’ndeki çalışmaları inceledikten sonra Güzelköy Mahallesi’ne geçerek yapılan asfaltı inceleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Güzelköy Mahallemizin de alt yapı çalışmalarını tamamlayarak sıcak asfaltını da serdik. Yayalarımız için kaldırım çalışmaları da tamamlandı. Güzel bir çalışma oldu. Rabbim kaza bela vermesin. Mahalle halkımıza hayırlı olmasını dilerim. ” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktıAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktı
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

Kayseri Namaz Vakitleri 29 Nisan Çarşamba

İmsak
04:03
Sabah
05:36
Öğle
12:40
İkindi
16:28
Akşam
19:35
Yatsı
21:02

Kayseri Nöbetçi Eczaneler29 Nisan Çarşamba

Sümer Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Trabzonlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Büyükbakırcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Narin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yaşam Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Burcu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Gaziosman Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.