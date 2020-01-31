YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Kayacık, ’Kızılay’a yardım yapmayın’ paylaşımlarını eleştirdi

Kayacık, ’Kızılay’a yardım yapmayın’ paylaşımlarını eleştirdi

MUĞLA HABERLERİ  | 31.01.2020 12:07 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Muğla Şube Başkanı Yusuf Kayacık, basın ile bir araya geldiği toplantıda Elazığ depreminin ardından Kızılay ile ilgili yaşanan tartışmalara cevap verdi.Muğla’da sosyal medyada "Kızılay’a yardım yapmayın" gibi paylaşımlarla ilgili konuşan Kayacık, "Elazığ depremi sonrası Kızılay’a karşı bir karalama kampanyası başlatıldı.

Kayacık, ’Kızılay’a yardım yapmayın’ paylaşımlarını eleştirdi

Türk Kızılayı Muğla Şube Başkanı Yusuf Kayacık, basın ile bir araya geldiği toplantıda Elazığ depreminin ardından Kızılay ile ilgili yaşanan tartışmalara cevap verdi.
Muğla’da sosyal medyada "Kızılay’a yardım yapmayın" gibi paylaşımlarla ilgili konuşan Kayacık, "Elazığ depremi sonrası Kızılay’a karşı bir karalama kampanyası başlatıldı. Genel başkanımız ülke genelindeki iddialara yanıt verdi. Muğla’da da sosyal medya üzerinden ’Kızılay’a yardım yapmayın’ gibi paylaşımlar görüyorum. Bunlar bizi çok üzdü" dedi.
Başkan Kayacık, "Deprem Elazığ’da yaşandıktan 9 dakika sonra Kızılay harekete geçti. Bizi eleştiren derneklerden hiçbiri orada yoktu. Elazığ’da sadece Kızılay vardı. Barış Pınarı Harekatı’nda askerimizin yanında yine Kızılay vardı. Biraz insaf. Kızılay 151 yıllık bir kuruluş. Bu dönem ki başkana göre bir karalama kampanyası başlatmak hatadır. Kızılay kişilerin üstünde bir kurumdur. Genel başkan yardım için paylaşım yaptı. Ortalık karıştı. İlk 1 saatte 1 milyon kişi bağış yapmış. Özellikle yerelde karşı karşıya kalmayalım. Kızılay’ın çabalarını ve yaptıklarını paylaşırken lütfen biraz daha dikkatli olalım. Sosyal medyadan eleştiren arkadaşları şubemize bekliyorum. Gelin burada Kızılay’ı sizlere anlatalım" dedi.
Yusuf Kayacık, "Bizim Muğla Kızılay olarak bir ikram aracına ihtiyacımız var. Buradan söylüyorum. Muğla’daki iş adamlarını davet ediyorum. Gelsin şartlı bağış yapsın. Bizim bütçemiz yetmiyor. İş adamlarımızdan ikram aracı alınması konusunda yardım bekliyoruz" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Sebahat Konya son yolculuğuna uğurlandı

Sebahat Konya son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır’da Yeşilçam Ajansı kuruldu

Diyarbakır’da Yeşilçam Ajansı kuruldu

Diyarbakır’da Yeşilçam Ajansı kuruldu

Diyarbakır’da Yeşilçam Ajansı kuruldu

Kılıçdaroğlu'ndan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki:

Kılıçdaroğlu'ndan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki:

Sağlıklı yaşam ve kültür bu parkta buluşacak

Sağlıklı yaşam ve kültür bu parkta buluşacak

Muğla Namaz Vakitleri 31 Ocak Cuma

İmsak
06:42
Sabah
08:04
Öğle
13:25
İkindi
16:12
Akşam
18:36
Yatsı
19:53

Muğla Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Alinda Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Burçin Eczanesi
Bodrum
Cansel Eczanesi
Bodrum
Damla Eczanesi
Bodrum
Gonca Eczanesi
Bodrum
Göl Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

Milas’ta trafik kazası: 1 ölü

Milas’ta trafik kazası: 1 ölü

İntihar Eden "kara Melek" Lakaplı Aysun Gürer Toprağa Verildi

İntihar Eden "kara Melek" Lakaplı Aysun Gürer Toprağa Verildi

Muğla’da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü kuruldu

Muğla’da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü kuruldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.