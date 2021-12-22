Erzurum'da 4 ülkenin katıldığı Kayak Alp Disiplini FIS Anadolu Kupası'nda 1 Türk, 5 İranlı sporcu madalya kazandı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra İran, Tacikistan ve Fas'tan 62 sporcu mücadele ediyor.

Bugünkü yarışların sonunda bayanlarda Özlem Çarıkçıoğlu altın madalyanın sahibi olurken, İranlı Atefeh Ahmadi gümüş, Forough Abbasi de bronz madalya kazandı.

Erkeklerde İranlı sporculardan Hossein Saveh Shemshaki altın madalya kazanırken, aynı ülkenin sporcuları Seyed Morteza Jafari gümüş, Mohammad Kiyadarbandsari de bronz madalya kazandı.

Organizasyon yarın yapılacak son yarışların ardından sona erecek.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanvekili Cafer Nuroğlu, AA muhabirine, 2021-2022 kayak sezonunun ilk yarışlarını yaptıklarını söyledi.

Yarışların iyi bir ortamda sürdüğünü belirten Nuroğlu, "Türkiye'den 19 erkek 12 bayan toplamda 31 sporcumuz katılıyor. Yarın son günümüz. Sporcuların son derece başarılı olduğunu görüyoruz." dedi.



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