YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Kayak Alp Disiplini FIS Anadolu Kupası

Kayak Alp Disiplini FIS Anadolu Kupası

22.12.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayak Alp Disiplini FIS Anadolu Kupası

Erzurum'da 4 ülkenin katıldığı Kayak Alp Disiplini FIS Anadolu Kupası'nda 1 Türk, 5 İranlı sporcu madalya kazandı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra İran, Tacikistan ve Fas'tan 62 sporcu mücadele ediyor.

Bugünkü yarışların sonunda bayanlarda Özlem Çarıkçıoğlu altın madalyanın sahibi olurken, İranlı Atefeh Ahmadi gümüş, Forough Abbasi de bronz madalya kazandı.

Erkeklerde İranlı sporculardan Hossein Saveh Shemshaki altın madalya kazanırken, aynı ülkenin sporcuları Seyed Morteza Jafari gümüş, Mohammad Kiyadarbandsari de bronz madalya kazandı.

Organizasyon yarın yapılacak son yarışların ardından sona erecek.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanvekili Cafer Nuroğlu, AA muhabirine, 2021-2022 kayak sezonunun ilk yarışlarını yaptıklarını söyledi.

Yarışların iyi bir ortamda sürdüğünü belirten Nuroğlu, "Türkiye'den 19 erkek 12 bayan toplamda 31 sporcumuz katılıyor. Yarın son günümüz. Sporcuların son derece başarılı olduğunu görüyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Hülya Avşar'a laf söyleyenin ayağını ısırırım!""Hülya Avşar'a laf söyleyenin ayağını ısırırım!"
PARTNER"Onun adını bile anmayalım""Onun adını bile anmayalım"
Sıcak su dolu kabı ısıtıcıdan alırken yanlışlıkla bebeğini ve kendisini yaktıSıcak su dolu kabı ısıtıcıdan alırken yanlışlıkla bebeğini ve kendisini yaktı
Anahtar Kelimeler:
Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 23 Aralık Perşembe

İmsak
05:56
Sabah
07:27
Öğle
12:19
İkindi
14:40
Akşam
17:01
Yatsı
18:26

Erzurum Nöbetçi Eczaneler23 Aralık Perşembe

Selçuk Eczanesi
Palandoken
Bakan Eczanesi
Yakutiye
Sağlık Eczanesi
Palandoken
Gülmüş Eczanesi
Aziziye
Selçuk Eczanesi
Palandoken
Bakan Eczanesi
Yakutiye
Sağlık Eczanesi
Palandoken
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Tekirdağ'da forkliftin altında kalan kadın işçi öldü

Tekirdağ'da forkliftin altında kalan kadın işçi öldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

45 yaşından sonra öğrendiği el sanatını gelecek kuşaklara aktarmak istiyor

45 yaşından sonra öğrendiği el sanatını gelecek kuşaklara aktarmak istiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.