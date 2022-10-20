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Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu, yeni sezon planlamasını yaptı

20.10.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu, yeni sezon planlamasını yaptı

Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulunun yeni sezonun planlamasını yaptığı bildirildi.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamada, federasyon merkezinde Başkan Ali Oto yönetimindeki toplantıda yeni sezonun planlamasının yapıldığı belirtildi.

Faaliyet programının belirlendiği toplantıda, federasyon kurullarının düzenlenmesi, yeni sezonda hakem, sporcu ve antrenörlerin durumları gibi konuların da ele alındığı aktarıldı.

Toplantıyla birlikte genel sekreterlik görevine atanan Ali Baysal'ın görevine başladığı kaydedildi.

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