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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 205 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

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29.01.2024 10:30 | Son Güncelleme:
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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 205 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı, Hakkari'de 205, Kartalkaya'da 175, Palandöken'de 170, Sarıkamış'ta 159, Palandöken 2'de 135, Ergan'da 129, Uludağ'da 76, Keltepe'de 70, Erciyes'te 66, Haserek'te 52, Çambaşı'nda 49, Ilgaz ve Yalnızçam'da 41, Mersivan'da 35, Zigana'da 34, Kop'ta 31, Abalı ve Yıldıztepe'de 30, Yıldız Dağı'nda 25, Yedi Kuyular ve Elmadağ'da 13, Denizli ve Murat Dağı'nda 11 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez29.01.2024En düşükEn yüksekHakkariKY-15-7KartalkayaKY-14-7SarıkamışHKY-18-6PalandökenÇB-15-9ErganÇB-14-7ErciyesÇB-15-6KartepeKY-5-4UludağKY-8-3ÇambaşıKY-8-4YıldıztepeKY-9-4MersivanÇB-6-2YalnızçamÇB-22-7IlgazKY-11-5Yıldız DağıKY-9-3ZiganaKY-13-5KopÇB-17-7DenizliÇB-10-4(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu)

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu kar kayak merkezleri

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