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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari'de ölçüldü

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03.04.2024 14:25
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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 195 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 195, Palandöken'de 159, Ergan'da 126, Sarıkamış'ta 113, Kartalkaya'da 102, Zigana'da 60, Hesarek'te 53, Yalnızçam'da 43, Yıldız Dağı'nda 35, Erciyes'te 25, Gevaş'ta 9, Uludağ'da 8 ve Ilgaz'da 1 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez04.04.2024En düşükEn yüksekHakkariAB-77PalandökenAB09KartalkayaPB-112ErganPB211SarıkamışAB-113HesarekPB414ErciyesAB516IlgazÇB214YalnızçamAB010UludağPB611Yıldız DağıAB128(PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu )

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hava durumu Hakkari Kastamonu kayak merkezi

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