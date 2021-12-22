YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kayakçı Markus Eder'den "The Ultimate Run" projesi

Kayakçı Markus Eder'den "The Ultimate Run" projesi

22.12.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayakçı Markus Eder'den "The Ultimate Run" projesi

İSTANBUL (AA) - Red Bull sporcusu Markus Eder, 2 yıllık bir proje olan "The Ultimate Run" ile dağlık arazide, yamaçlarda, buz mağaralarında, yarıklarda ve kalelerde kayarak benzerine az rastlanır aksiyon görüntülerinin çıkmasını sağladı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, İtalyan kayakçı, 2012 yılında Dünya Heli Challenge'ta birinciliği elde etti.

Eder, 2014 yılında Sochi'de düzenlenen Kış Olimpiyat Oyunları'nda da yer aldı. 2019 yılında Freeride Dünya Turu'nu şampiyonlukla noktalayan Markus Eder, son 2 yılda The Ultimate Run projesi üzerinde çalıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Soba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktıSoba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktı
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig

İstanbul Namaz Vakitleri 22 Aralık Çarşamba

İmsak
06:47
Sabah
08:19
Öğle
13:08
İkindi
15:26
Akşam
17:46
Yatsı
19:13

İstanbul Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Merve Nur Eczanesi
Arnavutkoy
Hayat Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Altay, yarın lider Trabzonspor'u konuk edecek

Altay, yarın lider Trabzonspor'u konuk edecek

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İzmir'de kaza yapan kamyonun kasasında 80 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de kaza yapan kamyonun kasasında 80 düzensiz göçmen yakalandı

Kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaşımda güçlük yaşanıyor

Kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaşımda güçlük yaşanıyor

Kocaelispor-Eyüpspor maçının ardından

Kocaelispor-Eyüpspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.