Kayakçı Markus Eder'den "The Ultimate Run" projesi

İSTANBUL (AA) - Red Bull sporcusu Markus Eder, 2 yıllık bir proje olan "The Ultimate Run" ile dağlık arazide, yamaçlarda, buz mağaralarında, yarıklarda ve kalelerde kayarak benzerine az rastlanır aksiyon görüntülerinin çıkmasını sağladı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, İtalyan kayakçı, 2012 yılında Dünya Heli Challenge'ta birinciliği elde etti.

Eder, 2014 yılında Sochi'de düzenlenen Kış Olimpiyat Oyunları'nda da yer aldı. 2019 yılında Freeride Dünya Turu'nu şampiyonlukla noktalayan Markus Eder, son 2 yılda The Ultimate Run projesi üzerinde çalıştı.

