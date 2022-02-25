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Kayakla Atlama Erkekler Dünya Kupası

25.02.2022 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli sporcular Fatih Arda İpçioğlu ile Muhammed İrfan Çintimar finale kalamadı

Kayakla Atlama Erkekler Dünya Kupası mücadelesinde Finlandiya'da milli sporcular Fatih Arda İpçioğlu ile Muhammed İrfan Çintimar finale kalamadı.

Lahti şehrinde düzenlenen organizasyonun elemelerine toplam 67 sporcu katıldı.

İlk 30 sporcunun finale kalacağı yarışta Fatih Arda 86.9 puanla 52'inci, Muhammed İrfan ise 63.5 puanla 62'inci olarak elemeleri geçemedi.

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