YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Kayaklı Koşu Balkan Kupası, Bolu'da sona erdi

Kayaklı Koşu Balkan Kupası, Bolu'da sona erdi

24.03.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da gerçekleştirilen Kayaklı Koşu Balkan Kupası yarışları tamamlanırken, milli sporcular 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 4 madalya elde etti.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gerede Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'nde düzenlenen organizasyona Türkiye'nin yanı sıra, Sırbistan, Hırvatistan, Makedonya ve Bulgaristan'dan 23 erkek, 16 kız olmak üzere toplam 39 sporcu katıldı.

Organizasyonun ilk günü klasik stil kadınlarda milli sporcular ilk 3 sırayı aldı ve Özlem Ceren Dursun altın, İrem Dursun gümüş, Seher Kaçmaz bronz madalya kazandı. Klasik stil erkeklerde ise Romanya'dan Raul Pepene altın, Bulgaristan'dan Daniel Peshkov gümüş, aynı ülkeden Todor Malchov bronz madalyanın sahibi oldu.

İkinci gün serbest stil kadınlarda Romanya'dan Delia Loanna Reit altın, milli sporcu Şennur Kartal gümüş, Bulgaristan'dan Kalina Nedyolkova bronz madalya elde etti. Erkekler kategorisinde de Romanya'dan Raul Pepene altın, Bulgaristan'dan Daniel Peshkov gümüş, Romanya'dan Raul Popa bronz madalya kazandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Özer: Deprem bölgesine 500 çelik konstrüksiyon okul yapılacakBakan Özer: Deprem bölgesine 500 çelik konstrüksiyon okul yapılacak
Samsun'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybettiSamsun'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Kocaeli'de 2 çocuğunu öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındıKocaeli'de 2 çocuğunu öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Bolu türkiye kayak federasyonu

Ankara Namaz Vakitleri 24 Mart Cuma

İmsak
05:16
Sabah
06:40
Öğle
13:00
İkindi
16:27
Akşam
19:11
Yatsı
20:29
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bir günde harcadığı para şoke etti! "Çok çalışıyorum..."

Bir günde harcadığı para şoke etti! "Çok çalışıyorum..."

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Yavruyu böyle kaçırdı! Kimse yakalamadı... Çatıların üzerinde gezindi

Yavruyu böyle kaçırdı! Kimse yakalamadı... Çatıların üzerinde gezindi

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

Sıra dışı kokuların izinden gitmek isteyenler buraya! Armani'nin en iyilerini sizin için seçtik

Sıra dışı kokuların izinden gitmek isteyenler buraya! Armani'nin en iyilerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.